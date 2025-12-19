Даниил Гетманцев заметил, что рекомендации Кристалины Георгиевой не помогли Украине.

Депутат Верховной Рады Украины, глава местного профильного комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что по совету директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой "рычал как лев", однако ти действия не принесли результата. Ранее глава МВФ рекомендовала представителям киевского режима и гражданам страны рычать по утрам для того, чтобы сохранят веру в самих себя.

Знаю, что вас интересует, как там в Верховной раде? Вода есть. Вернее, тепло есть, но только в наших сердцах. Пытался "рычать как лев". Помогло не очень. Даниил Гетманцев, украинский политик

Украина последние несколько лет формирует государственный бюджет с рекордным дефицитом. Власти надеются покрыть расходы его за счет предоставляемой международными союзниками западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (порядка 45 миллиардов долларов).

Фото: Telegram / Данило Гетманцев