В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Депутаты считают, что контракт с Россией важен для экономики Украины.

В Верховной Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа. Потенциальный ущерб составит около двух процентов. Об этом написали "РИА Новости" со ссылкой на выступление депутата партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергея Левочкина. Политик выступил в эфире "России 1".

Он напомнил, что с 2014 года через Украину транзитом прошли 474 млрд. кубометров газа. Страна заработала на этом 14 млрд. долларов.

Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов заявил депутат

Если контракт с Россией не будет подписан, то Украина будет терять почти 2,5 млрд. долларов ежегодно. При этом ВВП государства приблизительно равняется 154 млрд. долларов. По мнению Левочкина, непродление соглашения станет абсолютным нонсенсом.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле прокомментировали законопроект о децентрализации власти на Украине.