В Кремле прокомментировали законопроект о децентрализации власти на Украине

Дмитрий Песков заявил, что данный закон нужно рассмотреть на предмет соответствия минским договоренностям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закон о децентрализации власти на Украине. Об этом сообщил "Интерфакс".

Дмитрий Песков заявил, что данный закон нужно рассмотреть на предмет соответствия минским договоренностям и "формуле Штайнмайера". Так как в Париже все стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям.

Согласно документу, который обнародовала Верховная Рада, предполагается внесение поправок в административно-территориальное устройство Украины.