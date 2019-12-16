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В Кремле прокомментировали законопроект о децентрализации власти на Украине

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Дмитрий Песков заявил, что  данный закон нужно рассмотреть на предмет соответствия минским договоренностям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закон о децентрализации власти на Украине. Об этом сообщил "Интерфакс".

Дмитрий Песков заявил, что  данный закон нужно рассмотреть на предмет соответствия минским договоренностям и "формуле Штайнмайера". Так как в Париже все стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям.

Согласно документу, который обнародовала Верховная Рада, предполагается внесение поправок в административно-территориальное устройство Украины.

Теги: кремль, песков, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Мировые новости,

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