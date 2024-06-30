Сергей Рахманин указал на сложные отношения между Киевом и Вашингтоном.

Депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин в интервью для местного издания "Украинская правда" заявил, что отношения между киевским режимом и Вашингтоном в обозримом будущем будут только ухудшаться. Иностранный парламентарий не исключил остановку лидером Белого дома, республиканцем Дональдом Трампом военной помощи, выделенной ВСУ при предыдущем президенте США-демократом Джо Байдене.

Будет ли ситуация в отношениях с США в обозримой перспективе ухудшаться? Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет. Возможно, что Трамп байденовские пакеты остановит, а они не закончатся в этом году, они рассчитаны на 25-й, 26, и, если не ошибаюсь, на 27 года... Есть риск, что он и это остановит. Сергей Рахманин, депутат Верховной Рады

Напомним, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал выделение военной помощи украинским Вооруженным силам при администрации Джо Байдена. По словам чиновника из Белого дома, вашингтонская администрация при демократах совсем не преследовала цели по дипломатическому урегулированию регионального конфликта.

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Фото и видео: YouTube / Украинская правда