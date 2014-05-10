Сергей Рахманин указал на преимущества ВС РФ над ВСУ.

Депутат Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью журналистам из "Украинской правды" отметил профессионализм российских военнослужащих. Местный парламентарий указал СМИ, что у армии противника есть не только значительный опыт ведения боевых действий, но также специалисты регулярно проходят обучение.

Говорить о том, что это армия дебилов, как иногда пытаются это делать наши пропагандисты, которые есть не только у России, и этим делают медвежью услугу, там далеко не все дебилы. Там есть довольно искусные командиры. Сергей Рахманин, депутат Украины

Напомним, что 26 сентября депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила украинское командование в бездействии. По ее словам, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский прячется у себя на даче, а начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича уже давно никто не видел в публичном пространстве. Политик отметила, что Сырский виновен в будущей потере контроля над городом Угледаром, расположенного на территории Донецкой народной республики, из-за опрометчивых решений.

"Отступаем быстрее". В Раде нашли виновных в бегстве ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда