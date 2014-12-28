Сергей Рахманин оценил оперативное положение ВСУ на поле боя.

Несмотря на достаточное восстановление ресурсов, армия киевского режима отступает все более стремительными темпами в зоне проведения российской специальной военной операции, и причина этому – немотивированность и плохая подготовка местных боевиков. Соответствующее заявление в эфире "Радио НВ" заявил член комитета по национальной безопасности и обороне в Верховной Раде Украины Сергей Рахманин. Иностранный парламентарий добавил, что у командования Вооруженных сил Украины не других вариантов, кроме как сокращать систему подготовки солдат. По мнению специалиста, этим действием руководство "затыкает дыру".

Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи. Сергей Рахманин, депутат Украины

Напомним, что британская газета The Sunday Times указала читателям на то, что ВСУ из-за вылазки на территорию Курской области сталкиваются с коллапсом своей линии обороны в районе населенного пункта Красноармейск.

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Фото и видео: YouTube / Радио NV