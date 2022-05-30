В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ

Ситуация на Ближнем Востоке негативно скажется на российских туроператорах.

Рекомендация российского министерства по экономическому развитию о приостановке реализации туров на Ближний Восток является понятной и своевременной мерой со стороны государства, но грозит при это местным туроператорам значительными финансовыми убытками. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.

Ограничения на реализацию комплексного турпродукта в страны Ближнего Востока на данный момент - понятная и своевременная мера, учитывая продолжающуюся эскалацию конфликта и постоянные атаки на территорию государств, где отдыхают российские туристы. Артур Мурадян, директор туроператора Space Travel

Напомним, что Минэкономразвития России во вторник, 3 марта, после заявления внешнеполитического ведомства страны рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В РТС добавили, что теперь туроператоры обязаны вернуть клиенту полную стоимость продукта в том случае, если уполномоченными федеральными органами власти подтверждена опасность угрозы жизни и здоровью в определенных странах. Вице-президент РСТ Георгий Мохов уточнил, что аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным материальным убыткам для профильных организаций.

АТОР: около 1,5 тыс. российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока.

Фото: pxhere.com / Stegin Sivadas