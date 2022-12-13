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В РПЦ считают, что Киев пытается использовать УПЦ для разжигания русско-украинской вражды

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Патриарх Кирилл рассказал, что Запад не настроен на мирное урегулированием ситуации в регионе.

В Российской православной церкви считают, что киевский режим при президенте Владимире Зеленском и западные покровители украинских властей пытаются использовать УПЦ (Украинскую православную церковь) для разжигания русско-украинской вражды между сторонами. Соответствующее заявление патриарх Кирилл сделал в ходе выступления на открытии  Рождественских парламентских встреч, которые проводятся на пленарном заседании в Государственной Думе РФ. Специалист пояснил, что у него ситуация вызывает глубокую скорбь и правое негодование

Примирение в будущем невозможно без независимой от политической конъюнктуры Украинской православной церкви - именно поэтому такую ненависть она вызывает у нынешних архитекторов мировых конфликтов, не заинтересованных в том, чтобы наши народы жили в благополучии и мире.

патриарх Кирилл, глава РПЦ

РПЦ заявила о готовности помогать возрождать мирную жизнь после окончания СВО.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: госдума, духовные ценности, запад, патриарх кирилл, переговоры, рпц, упц
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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