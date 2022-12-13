Патриарх Кирилл рассказал, что Запад не настроен на мирное урегулированием ситуации в регионе.

В Российской православной церкви считают, что киевский режим при президенте Владимире Зеленском и западные покровители украинских властей пытаются использовать УПЦ (Украинскую православную церковь) для разжигания русско-украинской вражды между сторонами. Соответствующее заявление патриарх Кирилл сделал в ходе выступления на открытии Рождественских парламентских встреч, которые проводятся на пленарном заседании в Государственной Думе РФ. Специалист пояснил, что у него ситуация вызывает глубокую скорбь и правое негодование

Примирение в будущем невозможно без независимой от политической конъюнктуры Украинской православной церкви - именно поэтому такую ненависть она вызывает у нынешних архитекторов мировых конфликтов, не заинтересованных в том, чтобы наши народы жили в благополучии и мире. патриарх Кирилл, глава РПЦ

РПЦ заявила о готовности помогать возрождать мирную жизнь после окончания СВО.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ