РПЦ заявила о готовности помогать возрождать мирную жизнь после окончания СВО

Глава Российской православной церкви, патриарх Кирилл рассказал о готовности духовенства посильно помогать возрождать мирную жизнь после окончания специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление гость сделал на открытии ХI Рождественских парламентских встреч, организованных на пленарном заседании в Государственной Думе РФ. Он пояснил, что уже сейчас остро стоит вопрос о послевоенном будущем как Украины, так и России, о возвращении граждан в их дома, создании разрушенной ранее инфраструктуры и социальных объектов.
Отчасти этот вопрос уже решается, но мы знаем, что предстоит восстановить многие здания и целые районы, села и города. Уже сегодня понятно, что всестороннее возрождение мирной жизни займет годы.
патриарх Кирилл, глава РПЦ
Патриарх призвал не связывать вывод абортов из ОМС с ростом числа нелегальных операций .
Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
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