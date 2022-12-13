РПЦ заявила о готовности помогать возрождать мирную жизнь после окончания СВО

Патриарх Кирилл рассказал о том, что на восстановление уйдут годы.

Глава Российской православной церкви, патриарх Кирилл рассказал о готовности духовенства посильно помогать возрождать мирную жизнь после окончания специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление гость сделал на открытии ХI Рождественских парламентских встреч, организованных на пленарном заседании в Государственной Думе РФ. Он пояснил, что уже сейчас остро стоит вопрос о послевоенном будущем как Украины, так и России, о возвращении граждан в их дома, создании разрушенной ранее инфраструктуры и социальных объектов.

Отчасти этот вопрос уже решается, но мы знаем, что предстоит восстановить многие здания и целые районы, села и города. Уже сегодня понятно, что всестороннее возрождение мирной жизни займет годы. патриарх Кирилл, глава РПЦ

Патриарх призвал не связывать вывод абортов из ОМС с ростом числа нелегальных операций .

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ