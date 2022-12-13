Патриарх призвал не связывать вывод абортов из ОМС с ростом числа нелегальных операций

Глава РПЦ рассказал, что жизнь каждого ребенка важна с момента его зачатия.

Патриарх Кирилл призвал не связывать вывод абортов из ОМС (обязательного медицинского страхования) с ростом числа проведения нелегальных операций. Соответствующее заявление глава Российской православной церкви сделал в ходе пленарного заседания в Государственной думе, на открытии XXXI Международных Рождественских образовательных чтений. Такие утверждения специалист счел "очень лукавыми", так как эти аборты также делаются за плату. Официальная позиция РПЦ касается того, что государству следует прекратить финансирование абортов за счет федерального бюджета и системы ОМС.

Нельзя говорить: введем плату - увеличится количество нелегальных абортов. А там что, без денег что ли делают, ради любви к искусству? Да боже упаси. Это тоже криминальная теневая часть нашей, если хотите, экономики. патриарх Кирилл, глава РПЦ

По мнению патриарха, жизнь каждого ребенка с момента зачатия "драгоценна" и "заслуживает заботы и защиты". Он призвал законодателей установить особую, реальную ответственность на нарушение прав родителей и семьи.

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ