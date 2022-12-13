Патриарх Кирилл: многим уехавшим россиянам нужна духовная помощь

Глава РПЦ призвал помочь россиянам, которые покинули страну.

Глава Российской православной церкви, патриарх Кирилл считает, что многим уехавшим из страны россиянам нужна духовная помощь. Соответствующее заявление гость сделал в ходе ХI Рождественских парламентских встреч на пленарном заседании, организованном Государственной думы России. По мнению лидера РПЦ, для властей неверно будет выносить одинаковые суждения обо всех уехавших соотечественниках, которые покинули территорию РФ по различным мотивам. Он уверен в том, что сейчас у молодого поколения в головах присутствуют ложные и импортированные ценности

На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех. патриарх Кирилл

Напомним, что на заседании нижней палаты парламента от 13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у уехавших россиян, которые высказывались против РФ, российского руководства, выступили за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ.

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ