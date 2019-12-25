РПЦ порекомендовали проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

Ограничения будут действовать с 13 по 19 апреля.

На официальном сайте Русской православной церкви появилось письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая.

В послании сообщается о том, что по требованию санитарных властей с 13 апреля по 19 апреля церковные службы в Москве и Подмосковье, посвященные Страстной седмице и Пасхе, пройдут без прихожан. Отмечается, что священники должны рассказать об этом прихожанам по окончании литургии Вербного воскресенья.

В предстоящую неделю совершать богослужения можно только при участии священнослужителей, сотрудников и волонтеров храмов, присутствие которых необходимо.

Ранее мы сообщали о том, что православные верующие 12 апреля отмечают Вербное воскресенье. Таким образом, пасхальные богослужения в регионе пройдут без прихожан.

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