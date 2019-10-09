Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

В российской культуре вербы заменяют пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима приветствовали Господа.

В воскресенье, 12 апреля, православные христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим. В православной культуре он также имеет название Вербного воскресенья. Согласно традиции, этот день этот наступает за неделю до Пасхи и происходит перед Страстной неделей, в которой верующие воспоминают о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

В вечер перед праздником во всех храмах Русской православной церкви традиционно верующим раздают и освящают распустившиеся вербные ветки. В этом году служащие РПЦ из-за эпидемии коронавируса призвали верующих быть осторожнее и порекомендовали не приходить в церковь без крайней необходимости.

Ранее представители РПЦ рассказали о том, как верующим дома подготовиться к празднику. Совет перед Вербным воскресеньем дала Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. В телеграм-канале организации был опубликован призыв к верующим в наступившие выходные освящать вербы дома и приведен способ, как это можно сделать.

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