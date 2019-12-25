В РПЦ посоветовали, как освятить вербы дома

Представители РПЦ рассказали о том, как верующим дома подготовиться к Пасхе. Совет перед Вербным воскресеньем дала Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. В телеграм-канале организации был опубликован призыв к верующим в наступившие выходные освящать вербы дома и приведен способ, как это можно сделать.
В частности, необходимо прочитать или пропеть тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, а затем трижды окропить вербы святой водой и сказать: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".
Текст тропаря:
"Общее воскресение
прежде Твоея страсти уверяя
из мертвых воздвйгл еси Лазаря, Христе Боже.
Темже и мы, яко бтроцы победы знамения носяще,
Тебе Победителю смерти вопием:
осанна в вышних,
благословен Грядый во имя Господне".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с 11 по 30 апреля запретили посещение кладбищ. Исключение – похороны. Постановление опубликовали на сайте Смольного в пятницу, 10 апреля.
Фото: Pixabay
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