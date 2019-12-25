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В РПЦ посоветовали, как освятить вербы дома
Сегодня, 17:49
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fvbykov

В РПЦ посоветовали, как освятить вербы дома

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Для этого потребуется тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим.

Представители РПЦ рассказали о том, как верующим дома подготовиться к Пасхе. Совет перед Вербным воскресеньем дала Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. В телеграм-канале организации был опубликован призыв к верующим в наступившие выходные освящать вербы дома и приведен способ, как это можно сделать. 

В частности, необходимо прочитать или пропеть тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, а затем трижды окропить вербы святой водой и сказать: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Текст тропаря:

"Общее воскресение 
прежде Твоея страсти уверяя 
из мертвых воздвйгл еси Лазаря, Христе Боже. 
Темже и мы, яко бтроцы победы знамения носяще, 
Тебе Победителю смерти вопием: 
осанна в вышних, 
благословен Грядый во имя Господне".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с 11 по 30 апреля запретили посещение кладбищ. Исключение – похороны. Постановление опубликовали на сайте Смольного в пятницу, 10 апреля.

Фото: Pixabay

Теги: вера, вербное воскресенье 2020, молитва, рпц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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