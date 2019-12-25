В РПЦ посоветовали, как освятить вербы дома

Для этого потребуется тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим.

Представители РПЦ рассказали о том, как верующим дома подготовиться к Пасхе. Совет перед Вербным воскресеньем дала Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. В телеграм-канале организации был опубликован призыв к верующим в наступившие выходные освящать вербы дома и приведен способ, как это можно сделать.

В частности, необходимо прочитать или пропеть тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, а затем трижды окропить вербы святой водой и сказать: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Текст тропаря: "Общее воскресение

прежде Твоея страсти уверяя

из мертвых воздвйгл еси Лазаря, Христе Боже.

Темже и мы, яко бтроцы победы знамения носяще,

Тебе Победителю смерти вопием:

осанна в вышних,

благословен Грядый во имя Господне".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с 11 по 30 апреля запретили посещение кладбищ. Исключение – похороны. Постановление опубликовали на сайте Смольного в пятницу, 10 апреля.

Фото: Pixabay