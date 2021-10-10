В РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что фильм "Искушение" является надругательством над христианством и монашеством. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".
Премьера кинокартины должна была состояться 7 октября. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена. Иларион отметил, что одобряет такое решение.
[Фильм "Искушение"] будет надругательством над христианством, монашеством и католической церкви в частности. Меня как монаха очень задевает то, что в западном кинопрокате часто монашество представляется в искаженном свете.
митрополит Волоколамский Иларион
Ранее Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.
Видео: Youtube/Россия 1
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