В РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством

Минкульт ранее отказал в выдаче прокатного удостоверения киноленте.

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что фильм "Искушение" является надругательством над христианством и монашеством. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Премьера кинокартины должна была состояться 7 октября. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена. Иларион отметил, что одобряет такое решение.

[Фильм "Искушение"] будет надругательством над христианством, монашеством и католической церкви в частности. Меня как монаха очень задевает то, что в западном кинопрокате часто монашество представляется в искаженном свете. митрополит Волоколамский Иларион

Ранее Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.

Видео: Youtube/Россия 1