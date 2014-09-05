Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг

Ей недавно исполнилось 76 лет.

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

По ее словам, сын Васильевой, которая десять дней назад отпраздновала свое 76-летие, является священником при храме в Москве.

Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын - священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления! Мария Шукшина, российская актриса

Васильева наиболее известна по ролям в фильмах "Чародеи", "Соломенная шляпка", и "Экипаж". В 1993 году она приняла решение перестать играть в кино и театре и стала послушницей в Толгском монастыре, однако через три года вернулась на сцену. Всего Васильева снялась более чем в 200 картинах.

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Фото: Telegram / Мария Шукшина