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Актёра Ивана Краско госпитализировали с инсультом
Сегодня, 17:58
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Актёра Ивана Краско госпитализировали с инсультом

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Еще в пятницу актер жаловался на плохое самочувствие.

Актер Иван Краско госпитализирован в реанимацию с подозрением на инсульт. Информацию "Комсомольской правде" подтвердила бывшая жена артиста Наталья Вяль. 

Еще в пятницу актер жаловался на плохое самочувствие, однако от помощи медиков Краско всячески отказывался. В среду, 25 августа, актеру стало ещё хуже. В этот момент он вместе с родственниками находился на даче в Ленобласти. Откуда медики забрали Краско и отвезли в больницу. Информация о состоянии актера уточняется. 

Ранее мы писали, что певица МакSим после выхода из искусственной комы заново учится ходить.

Фото: kino-teatr.ru

 

Теги: иван краско, реанимация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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