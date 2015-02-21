Актёра Ивана Краско госпитализировали с инсультом

Еще в пятницу актер жаловался на плохое самочувствие.

Актер Иван Краско госпитализирован в реанимацию с подозрением на инсульт. Информацию "Комсомольской правде" подтвердила бывшая жена артиста Наталья Вяль.

Еще в пятницу актер жаловался на плохое самочувствие, однако от помощи медиков Краско всячески отказывался. В среду, 25 августа, актеру стало ещё хуже. В этот момент он вместе с родственниками находился на даче в Ленобласти. Откуда медики забрали Краско и отвезли в больницу. Информация о состоянии актера уточняется.

Ранее мы писали, что певица МакSим после выхода из искусственной комы заново учится ходить.

Фото: kino-teatr.ru