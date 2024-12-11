Актриса Екатерина Васильева опровергла информацию о проблемах со здоровьем

В СМИ сообщалось, что у 79-летней актрисы обострился панкреатит.

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева опровергла появившуюся в СМИ информацию о проблемах со здоровьем. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "360".

Как сообщал Telegram-канал SHOT, у 79-летней актрисы обострился панкреатит. Отмечалось, что к ней домой приезжала скорая помощь. Позже Васильева опровергла эту информацию. По словам актрисы, ее разбудили утром многочисленными звонками. Она подчеркнула, что чувствует себя хорошо.

Ранее мы сообщали, что у актрисы Марины Дюжевой нашли рак горла.

Фото: Piter.tv