Актриса Екатерина Васильева опровергла информацию о проблемах со здоровьем

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева опровергла появившуюся в СМИ информацию о проблемах со здоровьем. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "360".
Как сообщал Telegram-канал SHOT, у 79-летней актрисы обострился панкреатит. Отмечалось, что к ней домой приезжала скорая помощь. Позже Васильева опровергла эту информацию. По словам актрисы, ее разбудили утром многочисленными звонками. Она подчеркнула, что чувствует себя хорошо.
Ранее мы сообщали, что у актрисы Марины Дюжевой нашли рак горла.
Фото: Piter.tv
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