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Актриса Екатерина Васильева опровергла информацию о проблемах со здоровьем
Сегодня, 9:38
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Актриса Екатерина Васильева опровергла информацию о проблемах со здоровьем

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В СМИ сообщалось, что у 79-летней актрисы обострился панкреатит.

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева опровергла появившуюся в СМИ информацию о проблемах со здоровьем. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "360".

Как сообщал Telegram-канал SHOT, у 79-летней актрисы обострился панкреатит. Отмечалось, что к ней домой приезжала скорая помощь. Позже Васильева опровергла эту информацию. По словам актрисы, ее разбудили утром многочисленными звонками. Она подчеркнула, что чувствует себя хорошо.

Ранее мы сообщали, что у актрисы Марины Дюжевой нашли рак горла.

Фото: Piter.tv

Теги: актриса, екатерина васильева, опровержение, проблемы со здоровьем
Категории: Лента новостей, Новости России,

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