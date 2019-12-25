В РНБ пройдет фестиваль "Книжный маяк Петербурга"

В нем поучаствуют Дмитрий Быков, Дина Рубина, Евгений Водолазкин и другие известные писатели.

На следующей неделе 12 февраля в городе пройдет фестиваль ценителей литературы и музыки "Книжный маяк Петербурга". На площадке Российской национальной библиотеки пройдет открытие праздника. Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно зарегистрироваться на сайте piterbook.com, выбрать интересующую тему и вовремя присоединиться к трансляции. Об этом сообщили в региональном комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

В этом году программа будет посвящена 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Фестиваль продлится три дня, в каждый из которых участники и организаторы рассмотрят по одной заявленной теме. 12 февраля на мероприятии поговорят самопознании, 13 числа - об эстетике мира, а 14 февраля - в День святого Валентина - о любви. Планируется проанализировать много книг и музыкальных произведений.

Лекции, дискуссии, выступления разделят на потоки: развлекательный, образовательный, деловой, исторический, музыкальный, детский, подростковый, молодежный, родительский, специализированный.

В этом году в фестивале участвуют известные писатели: Дмитрий Быков, Дина Рубина, Александр Цыпкин, Евгений Водолазкин, Михаил Веллер и другие.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ заявил о 100 мероприятиях на фестивале и более 100 тыс участников.

Трансляции всех встреч в реальном режиме можно посмотреть на Youtube-канале фестиваля и партнерских каналах онлайн-вещания ежедневно с 12 до 24 часов. Участие бесплатное.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась электронная военная библиотека.

Фото: Pixabay