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В РНБ пройдет фестиваль "Книжный маяк Петербурга"
Сегодня, 17:18
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kraratau27

В РНБ пройдет фестиваль "Книжный маяк Петербурга"

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В нем поучаствуют Дмитрий Быков, Дина Рубина, Евгений Водолазкин и другие известные писатели.

На следующей неделе 12 февраля в городе пройдет фестиваль ценителей литературы и музыки "Книжный маяк Петербурга". На площадке Российской национальной библиотеки пройдет открытие праздника. Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно зарегистрироваться на сайте piterbook.com, выбрать интересующую тему и вовремя присоединиться к трансляции. Об этом сообщили в региональном комитете по печати и взаимодействию со СМИ. 

В этом году программа будет посвящена 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Фестиваль продлится три дня, в каждый из которых участники и организаторы рассмотрят по одной заявленной теме. 12 февраля на мероприятии поговорят самопознании, 13 числа - об эстетике мира, а 14 февраля - в День святого Валентина - о любви. Планируется проанализировать много книг и музыкальных произведений.

Лекции, дискуссии, выступления разделят на потоки: развлекательный, образовательный, деловой, исторический, музыкальный, детский, подростковый, молодежный, родительский, специализированный. 

В этом году в фестивале участвуют известные писатели: Дмитрий Быков, Дина Рубина, Александр Цыпкин, Евгений Водолазкин, Михаил Веллер и другие. 

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ заявил о 100 мероприятиях на фестивале и более 100 тыс участников. 

Трансляции всех встреч в реальном режиме можно посмотреть на Youtube-канале фестиваля и партнерских каналах онлайн-вещания ежедневно с 12 до 24 часов. Участие бесплатное. 

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась электронная военная библиотека.

Фото: Pixabay

 

Теги: книжный маяк петербурга, литература, петербург, писатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка, Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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