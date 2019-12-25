В Петербурге открылась военная электронная библиотека

В не представлены уникальные оцифрованные военные издания, созданные больше 200 лет назад.

На базе Военно-исторической библиотеки Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ в Петербурге появилась военная электронная библиотека. Возраст представленных отечественных и иностранных изданий превышает 200 лет. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

На данный момент сотрудники учреждения оцифровали около 20% из 130 тысяч единиц военно-исторических изданий. Сбор литературы ведется с 1811 года, а большинство книг сохранено в единственном экземпляре.

Так, читатели могут ознакомиться с военными изданиями, созданными при Петре Великом, Суворове, Кутузове, а также во времена Первой Мировой войны и блокадного Ленинграда.

Открытие электронной библиотеки состоялось при участии военнослужащих и командования Западного военного округа.



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Фото: Пресс-служба ЗВО