В РФ вступил в силу закон о просветительской деятельности

С помощью него власти страны надеются защитить россиян он "антироссийской пропаганды".

В России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно новому закону, просветительской деятельностью обозначается распространение различных знаний и навыков, которое осуществляется вне программ образования. Заниматься таким видом деятельности позволяется при соблюдении некоторых ограничений.

С 1 июня запрещается использовать просвещение для дискриминации и разжигания розни посредством каналов, которые, в том числе, распространяют недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях разных народов.

Согласно новому закону, в перечень полномочий федеральных органов власти в сфере образования теперь включается координация участия образовательных организаций в международном сотрудничестве.

Власти РФ считают, что благодаря данному закону жители страны будут ограждены от "антироссийской пропаганды".

Ранее в Москве задержали протестующих против закона о просветительской деятельности. Среди задержанных оказался депутат Московской городской думы Павел Тарасов.

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