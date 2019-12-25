В РФ вступил в силу закон о просветительской деятельности

В России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно новому закону, просветительской деятельностью обозначается распространение различных знаний и навыков, которое осуществляется вне программ образования. Заниматься таким видом деятельности позволяется при соблюдении некоторых ограничений.
С 1 июня запрещается использовать просвещение для дискриминации и разжигания розни посредством каналов, которые, в том числе, распространяют недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях разных народов.
Согласно новому закону, в перечень полномочий федеральных органов власти в сфере образования теперь включается координация участия образовательных организаций в международном сотрудничестве.
Власти РФ считают, что благодаря данному закону жители страны будут ограждены от "антироссийской пропаганды".
Ранее в Москве задержали протестующих против закона о просветительской деятельности. Среди задержанных оказался депутат Московской городской думы Павел Тарасов.
Фото: pixabay.com
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Просвящение.
Почему несправедливость царит везде, даже среди судей в судах, где должна была бы торжествовать только чистая правда?
Почему для одних смерть наступает в молодом возрасте, а другие доживают до глубокой немощной старости?
И чего же на самом деле стоит желать и добиваться в жизни?»
Люди задают эти вопросы, тем людям, которые казались им умными. Обращались к убелённым сединами старикам, спрашивая о том, что те познали за свои долгие годы на этой земле: о назначении жизни человеческой, о смысле бытия добра и зла, о причинах неравенства меж людьми в материальном достатке, в здоровье или болезнях, в удачах или неудачах.
Но и убелённые сединами старики не могли объяснить им всё это.
— Люди на Земле часто проводят свои жизни в погоне за миражами богатства и славы, в жажде власти и удовольствий…
Но ведь человек-душа, покидая эту «пустыню», не сможет взять с собой даже горсть песка!
И истинная цель жизни души на Земле — это не погоня за миражами материального мира, но Путь души к Богу.
Душа приходит на Землю учиться и овладевать многими знаниями и навыками.
Есть те качества души, которые полезны. Это — прежде всего, любовь-нежность и забота, прощение, благодарность, готовность учиться.
Есть и те качества, которые следует в себе искоренить:
— лень,
— насильственность,
— способность ко лжи, к предательству,
— грубость,
— корыстность,
— себеслужение,
— мстительность,
— самомнение,
— эгоцентризм,
— поиск людского признания,
— способность к грубым эмоциональным состояниям, таким как:
злоба, раздражение, ревность, печаль, тоска, обиженность,
— способность к употреблению в пищу тел животных,
— употребление алкоголя, табака, наркотиков.
— Из позитивных качеств, которые должны всячески развиваться и приветствоваться, надо отметить:
— доброжелательность,
— сострадание,
— преданность Богу,
— смирение перед Ним,
— устремлённость к познанию Его,
— готовность помогать другим существам,
— устремлённость к творчеству,
— бескорыстие,
— восприимчивость к красоте,
— энергичность в делах служения и развития себя,
— контроль своих эмоций, отказ от грубости, культивирование утончённости,
— устремлённость к знаниям, понимание смысла жизни,
— развитие мудрости,
— обладание благодарностью как свойством души.
Жизнь только ради развлечений и удовлетворения прихотей — может казаться простой и приятной… Но её итог — подобен разорению времени...