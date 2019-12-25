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В РФ вступил в силу закон о просветительской деятельности
Сегодня, 8:22
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В РФ вступил в силу закон о просветительской деятельности

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С помощью него власти страны надеются защитить россиян он "антироссийской пропаганды".

В России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно новому закону, просветительской деятельностью обозначается распространение различных знаний и навыков, которое осуществляется вне программ образования. Заниматься таким видом деятельности позволяется при соблюдении некоторых ограничений.

С 1 июня запрещается использовать просвещение для дискриминации и разжигания розни посредством каналов, которые, в том числе, распространяют недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях разных народов.

Согласно новому закону, в перечень полномочий федеральных органов власти в сфере образования теперь включается координация участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. 

Власти РФ считают,  что благодаря данному закону жители страны будут ограждены от "антироссийской пропаганды".

Ранее в Москве задержали протестующих против закона о просветительской деятельности. Среди задержанных оказался депутат Московской городской думы Павел Тарасов.

Фото: pixabay.com
 
 

Теги: антироссийская пропаганда, закон о просветительской деятельности, разжигание межнациональной розни, россия
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Уткин Виталий
Сегодня 9:00

Просвящение.

 

Почему несправедливость царит везде, даже среди судей в судах, где должна была бы торжествовать только чистая правда?

Почему для одних смерть наступает в молодом возрасте, а другие доживают до глубокой немощной старости? 

И чего же на самом деле стоит желать и добиваться в жизни?»

 

Люди задают эти вопросы, тем людям, которые казались им умными. Обращались к убелённым сединами старикам, спрашивая о том, что те познали за свои долгие годы на этой земле: о назначении жизни человеческой, о смысле бытия добра и зла, о причинах неравенства меж людьми в материальном достатке, в здоровье или болезнях, в удачах или неудачах.

 

Но и убелённые сединами старики не могли объяснить им всё это.

— Люди на Земле часто проводят свои жизни в погоне за миражами богатства и славы, в жажде власти и удовольствий…

 

Но ведь человек-душа, покидая эту «пустыню», не сможет взять с собой даже горсть песка!

 

И истинная цель жизни души на Земле — это не погоня за миражами материального мира, но Путь души к Богу.

 

Душа приходит на Землю учиться и овладевать многими знаниями и навыками.

 

Есть те качества души, которые полезны. Это — прежде всего, любовь-нежность и забота, прощение, благодарность, готовность учиться.

 

Есть и те качества, которые следует в себе искоренить:

— лень,

— насильственность,

— способность ко лжи, к предательству,

— грубость,

— корыстность,

— себеслужение,

— мстительность,

— самомнение,

— эгоцентризм,

— поиск людского признания,

— способность к грубым эмоциональным состояниям, таким как:

злоба, раздражение, ревность, печаль, тоска, обиженность,

— способность к употреблению в пищу тел животных,

— употребление алкоголя, табака, наркотиков.

 

— Из позитивных качеств, которые должны всячески развиваться и приветствоваться, надо отметить:

— доброжелательность,

— сострадание,

— преданность Богу,

— смирение перед Ним,

— устремлённость к познанию Его,

— готовность помогать другим существам,

— устремлённость к творчеству,

— бескорыстие,

— восприимчивость к красоте,

— энергичность в делах служения и развития себя,

— контроль своих эмоций, отказ от грубости, культивирование утончённости,

— устремлённость к знаниям, понимание смысла жизни,

— развитие мудрости,

— обладание благодарностью как свойством души.

 

Жизнь только ради развлечений и удовлетворения прихотей — может казаться простой и приятной… Но её итог — подобен разорению времени...

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