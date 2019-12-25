Стало известно, какие нововведения в законах ждут россиян

Теперь сим-карты регистрировать необходимо будет по новым правилам.

В июне в силу вступают несколько нововведений в законах. Как сообщает "Российская газета", основными из них являются новые правила регистрации сим-карт, срок действия послаблений для заемщиков, контроль за нарушителями ПДД и экспорт гречки.

Новый закон о регистрации сим-карт в стране вступает в силу с 1 июня. Компании обяжут привязывать сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. Предполагается, что таким образом мошенники и фирмы-однодневки станут меньше использовать сим-карты, потому что придется подтверждать свою личность.

Кроме того, срок действия послаблений для заемщиков истекает в июне. Ранее послабления вводились в качестве поддержки для тех, у кого во время пандемии сократились доходы.

Что касается нарушителей правил ПДД - с июня иностранные перевозчики не смогут въехать в России, если у них есть неоплаченный штраф. Разрешение на въезд смогут получить только те компании, которые подали сведения в реестр.

С 5 июня до 1 сентября Россия останавливает экспорт гречки. В правительстве считают, что данная мера поможет сохранить необходимый объем крупы внутри страны и стабилизировать цены.

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