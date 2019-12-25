В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Социальные выплаты будут начисляться только на карту "Мир".

В России изменится порядок получения пенсий на банковскую карту. С 1 октября граждане РФ смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Однако это не коснется тех россиян, которые получат выплаты наличными деньгами или на банковский счет, к которому не привязана карта.

Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир" Национальная система платежных карт

В случае, если гражданин является получателем пенсии или другой выплаты от Пенсионного фонда России, то ему следует подать соответствующее заявление в ПФР по месту регистрации. Отдельные банки помогают клиентам подготовить такое заявление и самостоятельно отправляют документы через сайт "Госуслуги".

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Фото: Piter.tv

