Путин: в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%. Об этом он рассказал на встрече с членами Совета Федерации.
В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что это примерно в полтора раза превышает уровень инфляции. Индексация коснётся только пенсий для неработающих пенсионеров. Пенсии работающих пенсионеров с 2016 года не повышаются автоматически на величину инфляции.
Ранее Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии палаты.
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