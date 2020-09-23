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Путин: в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%

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Пенсии работающих пенсионеров с 2016 года не повышаются автоматически на величину инфляции.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%. Об этом он рассказал на встрече с членами Совета Федерации.

В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что это примерно в полтора раза превышает уровень инфляции. Индексация коснётся только пенсий для неработающих пенсионеров. Пенсии работающих пенсионеров с 2016 года не повышаются автоматически на величину инфляции.

Ранее Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии палаты.

Видео: Совет Федерации

Теги: индексация пенсий, пенсии, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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