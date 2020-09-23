Путин: в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%

Пенсии работающих пенсионеров с 2016 года не повышаются автоматически на величину инфляции.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%. Об этом он рассказал на встрече с членами Совета Федерации.

В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что это примерно в полтора раза превышает уровень инфляции. Индексация коснётся только пенсий для неработающих пенсионеров. Пенсии работающих пенсионеров с 2016 года не повышаются автоматически на величину инфляции.

Ранее Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии палаты.

Видео: Совет Федерации