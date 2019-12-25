Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии палаты

Выступление президента приурочено к началу осенней сессии.

Президент России Владимир Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии верхней палаты парламента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Путин выступит в Кремле перед членами Совета Федерации. цитата из сообщения пресс-службы

Как рассказал Дмитрий Песков, выступление президента приурочено к началу осенней сессии Совфеда.

Это будет первая встреча Путина с верхней палатой российского парламента после принятия поправок в конституцию после голосования в июне-июле 2020 года.

Ранее Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям.

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