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Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии палаты
Сегодня, 13:47
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matveyvn

Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии палаты

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Выступление президента приурочено к началу осенней сессии.

Президент России Владимир Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии верхней палаты парламента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Путин выступит в Кремле перед членами Совета Федерации.

цитата из сообщения пресс-службы

Как рассказал Дмитрий Песков, выступление президента приурочено к началу осенней сессии Совфеда.

Это будет первая встреча Путина с верхней палатой российского парламента после принятия поправок в конституцию после голосования в июне-июле 2020 года.

Ранее Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям.

Фото: pixabay.com

Теги: парламент, путин, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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