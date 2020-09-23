Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям

Также он призвал оставить за ядерными державами право вето в Совбезе.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Путин призвал оставить за ядерными державами право вето в Совбезе. Об этом он заявил в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Также президент России призвал ОНН адаптироваться к современным реалиям.

Как любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века Владимир Путин

Напомним, что Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций в этом году посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам. Мероприятие проходит в Женеве.

Ранее мы сообщали о том, что Time не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей.

Видео: kremlin.ru