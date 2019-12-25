Time не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что журнал Time не включил в этом году президента России Владимира Путина Путина в рейтинг самых влиятельных людей. Соответствующий список опубликован на сайте издания.
В этом году журнал разделил всех номинантов по категориям — "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры". В первую попали гендиректор корпорации Google Сундар Пичаи и бывшая жене основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт.
Из политиков в рейтинге вошли президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ранее мы сообщали о том, что ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса.
Фото:kremlin.ru
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