Президент России Владимир Путин предложил увеличить выплаты для семей с низкими доходами. Заявление он сделал на встрече с членами Совета Федерации.
Глава государства подчеркнул, что речь идёт о выплатах на детей до трёх лет и на детей от трёх до семи лет.
Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года.
Владимир Путин, президент России
Также он обратил внимание на то, что до конца 2020 года в России необходимо создать недостающие места в детских садах для детей в возрасте до трёх лет. Путин считает, что у этого отставания были объективные причины.
Ранее Путин заявил, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%.
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