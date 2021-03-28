В РФ авиакомпании обяжут размещать детей рядом с родителями в самолетах

Анна Хомякова рассказала о нововведениях для пассажиров с несовершеннолетними.

Российские авиакомпании обяжут обеспечивать совместное размещение взрослого пассажира с двумя и более детьми на борту самолета. Соответствующее заявление сделала директор юридического департамента авиакомпании "Аэрофлот" Анна Хомякова, выступая на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) в рамках сессии "Пассажир всегда прав…". Эксперт пояснила, что в случае отсутствия достаточного количества мест в блоке кресел клиентам с детьми предоставят соседние места в непосредственной близости друг от друга. Согласно существующему сейчас законодательству, операторы-перевозчики предоставляют бесплатно одному ребенку соседнее место вместе с его сопровождающим.

Все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство и будут подлежать обязательному применению авиакомпаниями. Анна Хомякова, представитель "Аэрофлот"

Напомним, что в 2024 году российское министерство по транспорту при участии авиакомпании была реализована инициатива по размещению детей в самолетах рядом с родителями. Приказ профильного ведомства вступил в силу с 20 января 2025 года. Сейчас отечественные авиакомпании обязаны предоставлять бесплатно одному ребенку соседнее место в одном ряду с сопровождающим его пассажиром. При этом такие места не должны разделяться проходом. Напомним, что в начале 2025 года были согласованы дополнительные преимущества для пассажиров с детьми. При наличии двух и более детей у пассажира и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел, авиакомпанией допускается предоставление пассажирам соседних мест.

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Фо то и видео: ПМЮФ-2025