Сейчас "Кошелек Pay" работает на флагманских Huawei P40, дальше функция будет доступна на других смартфонах.

Российские владельцы смартфонов Huawei получили доступ к функции бесконтактной оплаты товаров в магазинах через сервис "Кошелек Pay". Приложение, с помощью которого можно расплатиться на кассе, можно скачать в каталоге приложений Huawei App Gallery.

Сейчас с сервисом сотрудничают 40 банков, в том числе ВТБ, Альфа-Банк. Платить с помощью смартфона можно везде, где принимают бесконтактные карты. В кошелек можно прикрепить карты MasterCard.

Сейчас "Кошелек Pay" работает на флагманских Huawei P40, позже они будут установлены на все флагманы и другие модели Huawei и Honor, которые продают в России.

Huawei при поддержке РФ готовит революцию в сети Интернет.

Видео: YouTube/ Huawei Mobile