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Сегодня, 11:17
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nastya960
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В России Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

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Сейчас "Кошелек Pay" работает на флагманских Huawei P40, дальше функция будет доступна на других смартфонах.

Российские владельцы смартфонов Huawei получили доступ к функции бесконтактной оплаты товаров в магазинах через сервис "Кошелек Pay". Приложение, с помощью которого можно расплатиться на кассе, можно скачать в каталоге приложений Huawei App Gallery.

Сейчас с сервисом сотрудничают 40 банков, в том числе ВТБ, Альфа-Банк. Платить с помощью смартфона можно везде, где принимают бесконтактные карты. В кошелек можно прикрепить карты MasterCard.

Сейчас "Кошелек Pay" работает на флагманских Huawei P40, позже они будут установлены на все флагманы и другие модели Huawei и Honor, которые продают в России.  

Huawei при поддержке РФ готовит революцию в сети Интернет.

Видео: YouTube/ Huawei Mobile

Теги: huawei
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Андреев Александр
Сегодня 13:03

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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