В России Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

Российские владельцы смартфонов Huawei получили доступ к функции бесконтактной оплаты товаров в магазинах через сервис "Кошелек Pay". Приложение, с помощью которого можно расплатиться на кассе, можно скачать в каталоге приложений Huawei App Gallery.
Сейчас с сервисом сотрудничают 40 банков, в том числе ВТБ, Альфа-Банк. Платить с помощью смартфона можно везде, где принимают бесконтактные карты. В кошелек можно прикрепить карты MasterCard.
Сейчас "Кошелек Pay" работает на флагманских Huawei P40, позже они будут установлены на все флагманы и другие модели Huawei и Honor, которые продают в России.
Huawei при поддержке РФ готовит революцию в сети Интернет.
Видео: YouTube/ Huawei Mobile
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Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees