Кирилл Дмитриев объяснил, почему враги РФ боятся отечественной вакцины от коронавируса.

В РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V". Об этом на открытии выставки в области вирусологии на площадке Российского исторического общества сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По мнению специалиста, Запад пытается подорвать доверие к препарату и тратят на этот вопрос много усилий, так как "Спутник V" является одной из лучших вакцин от коронавируса в мире.

Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире... Нам надо быть скромными, но честными. У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что ранее научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V". Международные специалисты подтвердили высокую эффективность вакцины, а также ее безопасность.

В Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V".

Фото: Минздрав России