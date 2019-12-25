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Гондурас зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Сегодня, 21:08
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d_s_sarkisov

Гондурас зарегистрировал вакцину "Спутник V"

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Российский препарат от коронавирус одобрен в 36 странах.

Власти Гондураса официально зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Решение одобрить применение вакцины было принято республиканским Агентством по регулированию в здравоохранении. Ее регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, Гондурас стал 36-й страной, в которой разрешили использовать "Спутник V".

Ранее Франция заявила о заинтересованности в доступе к вакцинам из России.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцина, гондурас, коронавирус, спутник v
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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