Габриэль Атталь рассказал о мировой задаче по избавлению от пандемии COVID-19.

Франция заявила о заинтересованности в доступе к вакцинам из России и других стран. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Парижа. По мнению чиновника, в этом существует необходимость в рамках борьбы с пандемией, которая является проблемой мирового масштаба. Он отметил, что весь мир мобилизован для решения вопроса.

Мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы как можно большее число надежных и эффективных вакцин были предложены во всем мире, в том числе в Европе и во Франции. Габриэль Атталь госсекретарь Франции

Атталь подчеркнул, что рассчитывает на регистрацию вакцин от коронавируса через Европейское агентств по лекарственным препаратам. Он добавил, что сертификация нужна не только "Спутник V", но и препаратам из других государств.

В пригороде Парижа при столкновении банд погибли два подростка.

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