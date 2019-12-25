В РАН предложили включить медицинские науки в программу фундаментальных научных исследований: мнение экспертов

Учреждения Минздрава и ФМБА пока не могут получить соответствующее финансирование.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил включить медицинские науки в программу фундаментальных исследований. Сейчас учреждения Минздрава и ФМБА ведут подобную деятельность, однако не могут получить необходимое финансирование. Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как отмечают эксперты, в пользу инициативы говорят рост значимости медицины и огромные перспективы медико-биологического направления. В 2022 году РАН уже успела инициировать ряд конкретных программ, в том числе по клеточным технологиям и регенеративной медицине.

Одновременно понадеемся, что РАН удастся пробить и рост доли расходов на фундаментальные исследования в ВВП страны. Без этого роста вопросы того же импортозамещения и в целом технологической независимости придется вновь и вновь решать через каждые 1-2 поколения. Telegram-канал "Мейстер"

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