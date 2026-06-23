В Пятигорске пресекли двойной теракт против правоохранителей

Две женщины не были знакомы друг с другом, но выполняли задачу украинских спецслужб в российском регионе.

Российские силовые структуры вместе со Следственным комитетом предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов в городе Пятигорске. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что подозреваемыми стали две женщины. Они по указанию кураторов из киевского режима доставили на территорию населенного пункта мощные бомбы. Уточняется, что сначала на подходе к одному из зданий силовых ведомств была задержана девушка 2006 года рождения. У нее в рюкзаке оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. После этого случая в регионе были введены повышенные меры безопасности и начался поиск возможных соучастников задержанной.

В результате в это же время рядом с объектом теракта задержана гражданка России 1979 года рождения, намеревавшаяся по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. ЦОС ФСБ России

На данный момент сотрудники ФСБ обезвредили оба взрывных устройство. Первая бомба помещена в безопасное место, после чего произошла детонация заряда. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет. В Росси уверены, что украинские спецслужбы планировали превратить злоумышленниц в смертниц. Фигурантки расследования дали признательные показания о том, что действовали по заданию иностранных представителей, но не думали, что их ждет печальная участь в виде гибели. Сейчас в отношении женщин ведутся уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ, части 3 статьи 222 и части 1 статьи 223.1 УК РФ. Речь идет о покушении на совершение террористического акта, незаконной перевозке боеприпасов и нелегальном изготовлении взрывчатых устройств)

ФСБ: задержаны двое россиян, готовивших теракт на железной дороге в Подмосковье.

Фото и видео: ЦОС ФСБ, Следственный комитет России