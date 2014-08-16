В Пушкине после благоустройства откроется территория у Федоровского городка

Предполагаемая дата открытия в среду, 27 октября, однако сроки могут быть немного скорректированы.

В четверг, 21 октября, стало известно, что в Пушкине работы по благоустройству возле Федоровского городка завершатся к концу октября. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.

Как сообщили в комитете, предполагаемая дата открытия в среду, 27 октября, однако сроки могут быть немного скорректированы. В пресс-службе подчеркнули, что открытие состоится на следующей неделе.

Недавно Piter.tv писал, что в Пушкине откроется первый в стране "Хоспис для молодых взрослых", в котором окажут помощь тяжелобольным пациентам в возрасте от 18 до 25 лет. В первую очередь учреждение будет создано для молодых людей, которые ранее проживали в детском хосписе, там создадут привычные для ребят условия.

Ранее мы сообщали, что в Пушкине Александру Сокурову вручили Царскосельскую художественную премию. Режиссер получил статуэтку императрицы Екатерины Великой. Представители жюри отметили Сокурова за "неповторимый режиссерский почерк и вклад в гуманитарные традиции мировой культуры".

Фото: Piter.tv