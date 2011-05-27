В Пушкине откроется первый в стране "Хоспис для молодых взрослых", в котором окажут помощь тяжелобольным пациентам в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
В первую очередь учреждение создано для молодых людей, которые ранее проживали в детском хосписе. В "Хосписе для молодых взрослых" создадут привычные для ребят условия.
Сейчас наша главная задача – завершить подготовку к открытию хосписа. Уже дал поручение о принятии объекта на баланс комитета по здравоохранению. Также необходимо внести изменения в устав и финансовую отчетность на 2022 год.
Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга
Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев
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