Открытие запланировано на 1 января 2022 года.

В Пушкине откроется первый в стране "Хоспис для молодых взрослых", в котором окажут помощь тяжелобольным пациентам в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

В первую очередь учреждение создано для молодых людей, которые ранее проживали в детском хосписе. В "Хосписе для молодых взрослых" создадут привычные для ребят условия.

Сейчас наша главная задача – завершить подготовку к открытию хосписа. Уже дал поручение о принятии объекта на баланс комитета по здравоохранению. Также необходимо внести изменения в устав и финансовую отчетность на 2022 год. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев