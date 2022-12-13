В Пулково задерживаются на вылет 12 самолетов

В Пулково на вылет задерживаются 12 рейсов. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта.
Уже вторые сутки пассажиры ждут отправления самолета в Дели авиакомпании "Спайс Джет". Рейс до сих пор не прибыл из Индии в Петербург. Еще один рейс из Москвы от компании "Азимут" тоже до сих пор не приземлился в городе на Неве.
Задерживается посадка на самолет в Якутию. Самолеты опаздывают во Владивосток, Нижний Новгород, Архангельск, Москву, Стамбул и Хургаду.
Аэропорт Пулково работает штатно. Причины опоздания самолетов уточняются.
Ранее на Piter.tv: аэропорт Перми временно закрыли.
Фото: Piter.tv
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