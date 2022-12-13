Режим работы аэродрома связан с погодными условиями.

Аэропорт Перми временно закрыли после инцидента с самолетом, который увяз в снегу. Об этом сообщили "РИА Новости".

Лайнер должен был взлететь в 06:00, но рейс пришлось перенести из-за снегопада. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при начале разбега.

Добавим, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сейчас все они находятся в помещении, где ожидают отправления воздушного судна.

Добавим, что в Перми сегодня очень морозно. Температура упала до -34 градусов.

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Фото: Piter.tv