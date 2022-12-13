Ночь на 8 января стала самой холодной в Петербурге с начала зимы

Сегодня днем осадков не будет. Столбики термометров покажут -12...-14 градусов.

Ночь на воскресенье, 8 января, стала самой морозной с начала зимы. Температура воздуха в Петербурге упала до -17,3 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам синоптика, облака и снег долгое время защищали город от холода. Но когда ветер развернулся на юго-восточные румбы, ударили морозы.

Сегодня днем осадков не будет. Столбики термометров покажут -12...-14 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет слабо падать и составит 769 мм рт. ст.

В понедельник ожидается облачная погода без снегопада. Днем подморозит до -8…-10 градусов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге собрали первый миллион кубометров снега с начала зимы.

Фото: Pxhere