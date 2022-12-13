Из них 659 тысяч кубометров растопили.

В Петербурге собрали первый миллион кубометров снега с начала зимы. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.

Снегоприемные и снегоплавильные пункты Северной столицы преодолели в рождественскую ночью рубеж в 1 млн кубометров снежных масс. Всего было собрано 1 013 985 кубометров, которые приняли 18 пунктов. Из них 659 тысяч кубометров растопили, более 100 тысяч кубометров – в сооружении на Мебельной улице.

Ранее мы сообщали, что потепление ожидается в Петербурге 10 января.

Фото: Piter.tv