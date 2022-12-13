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Потепление ожидается в Петербурге 10 января
Сегодня, 15:43
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Потепление ожидается в Петербурге 10 января

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По словам синоптика, морозный период в городе будет самым коротким на Европейской территории РФ.

На следующей неделе в Петербурге ожидается потепление. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов в интервью "Невским новостям".

По его словам, в воскресенье в городе выглянет солнце, а в понедельник на небе будет облачно. Во вторник, 10 января, ожидается приближение очередного фронта с запада и ослабление морозов до -2 градусов.

Также Шувалов отметил, что в четверг, 12 января, температура воздуха вернется к нулевой отметке. Он подчеркнул, что морозный период в Петербурге будет самым коротким на Европейской территории РФ.

Ранее Колесов объяснил, почему Петербургу повезло с погодой.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, погода, потепление, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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