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В Пулково задержали семь рейсов
Сегодня, 12:55
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В Пулково задержали семь рейсов

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Отправление самолетов перенесли на час.

Сегодня, 18 июня, в аэропорту Петербурга задерживаются семь рейсов. Из Пулково пассажиры пока не вылетели в Ноябрьск, Калининград и Москву. Об этом стало известно из расписания на онлайн-табло. 

Кроме того, с опозданием отправятся самолеты в Анталью, Стамбул и Даламан. Отправление рейсов перенесли  на час. Задержки связаны с поздним прибытием воздушного транспорта. Отметим, что двумя днями ранее в аэропорту Пулково отменили утренние рейсы в Турцию. Причина случившегося уточняется.

Ранее на Piter.tv: прямые рейсы запускают из Петербурга в Казахстан.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, задержали рейсы, курорты, пулково, транспорт, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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