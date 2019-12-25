В Пулково задержали семь рейсов

Отправление самолетов перенесли на час.

Сегодня, 18 июня, в аэропорту Петербурга задерживаются семь рейсов. Из Пулково пассажиры пока не вылетели в Ноябрьск, Калининград и Москву. Об этом стало известно из расписания на онлайн-табло.

Кроме того, с опозданием отправятся самолеты в Анталью, Стамбул и Даламан. Отправление рейсов перенесли на час. Задержки связаны с поздним прибытием воздушного транспорта. Отметим, что двумя днями ранее в аэропорту Пулково отменили утренние рейсы в Турцию. Причина случившегося уточняется.

Ранее на Piter.tv: прямые рейсы запускают из Петербурга в Казахстан.

Фото: Piter.tv