Прямые рейсы запускают из Петербурга в Казахстан

Из Пулково самолеты вылетают в 23:00, а приземляются в 04:30.

Прямые рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" в Казахстан – город Актау запускает Авиакомпания SCAT Airlines. Об этом в среду, 15 июня, сообщает пресс-служба аэропорта.

Перелеты будут еженедельными по субботам. Из Пулково самолеты вылетают в 23:00, а приземляются в 04:30. В обратном направлении вылет намечен на 20:30, а прилёт — на 22:00.

Напомним, что накануне у туриста из Душанбе в багаже нашли 900 шляп. Мужчина прилетел в аэропорт рейсом Душанбе — Петербург и прошёл по "зелёному" коридору, заявив, что у него нет товаров для таможенного декларирования. Однако инспекторы нашли в его багаже 939 головных уборов — шляпы, панамки и бейсболки известных брендов. Пассажир заверил, что товары привез по просьбе родственника.

Ранее два самолета из Петербурга не смогли приземлиться из-за тумана в Екатеринбурге. Девять рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень, задержано отправление десяти рейсов.

Фото: Piter.tv