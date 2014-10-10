У туриста из Душанбе в багаже нашли 900 шляп

Пассажир заверил, что товары привез по просьбе родственника.

В Пулково турист пытался провезти более 900 головных уборов. Об этом 14 июня рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина прилетел в аэропорт рейсом Душанбе — Петербург и прошёл по "зелёному" коридору, заявив, что у него нет товаров для таможенного декларирования. Однако инспекторы нашли в его багаже 939 головных уборов — шляпы, панамки и бейсболки известных брендов. Пассажир заверил, что товары привез по просьбе родственника.

Согласно нормам законодательства такой объём вещей не может быть отнесён к товарам для личного пользования. По факту недекларирования головных уборов возбуждено административное дело.

Ранее два самолета из Петербурга не смогли приземлиться из-за тумана в Екатеринбурге. Девять рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень, задержано отправление десяти рейсов.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления