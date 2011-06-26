Два самолета из Петербурга не смогли приземлиться из-за тумана в Екатеринбурге

Девять рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень, задержано отправление десяти рейсов.

В аэропорту Кольцово 9 июня не смогли приземлиться два самолета из-за тумана. Их отправили на запасные аэродромы. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Кольцово добавили, что девять рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень, задержано отправление десяти рейсов. Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний. По данным svx.aero, два рейса из Петербурга сели в Челябинске — DP-515 авиакомпании "Победа" и FV-6401 АК "Россия".

Ранее мы сообщали, что в Пулково экстренно приземлился самолет Москва-Калининград из-за пассажира. После экстренной посадки самолёт вылетел в Калининград.

Фото: Piter.tv

