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В Пулково экстренно приземлился самолет Москва-Калининград из-за пассажира
Сегодня, 20:20
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково экстренно приземлился самолет Москва-Калининград из-за пассажира

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После экстренной посадки самолёт вылетел в Калининград.

В Пулково 9 июня самолет Москва-Калининград совершил внеплановую посадку из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Победы". 

В пресс-службе рассказали, что командир принял решение о вынужденной посадке в Петербурге для спасения жизни клиента, в связи с резким ухудшении его состояния здоровья.

Добавим, что в Северной столице пассажиру оказали медицинскую помощь. После экстренной посадки самолёт вылетел в Калининград.

Ранее мы писали, что "Макдоналдс" в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга будут работать до 2023 года. В Северной столице открыты 4 ресторана. Со всех остальных уже начали демонтировать вывески.

Фото: Piter.tv
 

Теги: калининград, москва, пассажир, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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