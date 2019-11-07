  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аэропорту Пулково отменили утренние рейсы в Анталью
Сегодня, 21:49
163
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В аэропорту Пулково отменили утренние рейсы в Анталью

0 0

Рейс до Самарканда авиакомпании Qanot Sharqна в 04:45 также был отменен. 

В четверг утром, 16 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменили несколько рейсов в Анталью.

Согласно табло аэропорта Пулково, отменены рейсы в Анталью авиакомпании "Азур эйр", которые должны были отправиться в 03:10 и в 07:30 утра. Рейс до Самарканда авиакомпании Qanot Sharqна в 04:45 также был отменен. 

Помимо этого, пассажиры не смогли улететь в Даламан и Хургаду. Рейсы должна была выполнять компания "Азур эйр". Также с табло исчез рейс в Нур-Султан компании "Скат".

Ранее мы писали, что жители Шушар пожаловались на пробки из-за ПМЭФ. Пробка сохраняется на протяжении двух часов.

Фото: Piter.tv

Теги: анаталья, пулково, рейс, самарканд, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии