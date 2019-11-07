В аэропорту Пулково отменили утренние рейсы в Анталью

В четверг утром, 16 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменили несколько рейсов в Анталью.
Согласно табло аэропорта Пулково, отменены рейсы в Анталью авиакомпании "Азур эйр", которые должны были отправиться в 03:10 и в 07:30 утра. Рейс до Самарканда авиакомпании Qanot Sharqна в 04:45 также был отменен.
Помимо этого, пассажиры не смогли улететь в Даламан и Хургаду. Рейсы должна была выполнять компания "Азур эйр". Также с табло исчез рейс в Нур-Султан компании "Скат".
Ранее мы писали, что жители Шушар пожаловались на пробки из-за ПМЭФ. Пробка сохраняется на протяжении двух часов.
Фото: Piter.tv
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