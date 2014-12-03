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В Пулково второй день подряд задерживаются рейсы
Сегодня, 15:45
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В Пулково второй день подряд задерживаются рейсы

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Причиной задержек стали работы по обработке самолетов противообледенительной жидкостью.

Сегодня, 25 декабря, девять самолетов отправятся из Пулково с опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной столицы". 

По информации табло, позже запланированного вылетят рейсы из Петербурга в Тамбов, Калининград, Екатеринбург, Москву, Краснодар, Читу, Элисту и Ташкент. Время ожидания составит не более часа. 

Задержки связаны с работами по обработке самолетов противообледенительной жидкостью. Накануне по этой же причине задержались более 10 рейсов

Ранее на Piter.tv сообщили, что авиакомпании получили допуски на летние чартерные и регулярные рейсы из Петербурга в ряд стран. В списке оказались шесть государств.

Фото: Pexels

 

Теги: причина задержек, пулково задержки, самолеты, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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