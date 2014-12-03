В Пулково второй день подряд задерживаются рейсы

Причиной задержек стали работы по обработке самолетов противообледенительной жидкостью.

Сегодня, 25 декабря, девять самолетов отправятся из Пулково с опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной столицы".

По информации табло, позже запланированного вылетят рейсы из Петербурга в Тамбов, Калининград, Екатеринбург, Москву, Краснодар, Читу, Элисту и Ташкент. Время ожидания составит не более часа.

Задержки связаны с работами по обработке самолетов противообледенительной жидкостью. Накануне по этой же причине задержались более 10 рейсов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что авиакомпании получили допуски на летние чартерные и регулярные рейсы из Петербурга в ряд стран. В списке оказались шесть государств.

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