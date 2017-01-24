Из-за снежной погоды рейсы в Петербург массово задерживаются

Как рассказали пассажиры, образовалась очередь загруженных пассажирами бортов на проведение противообледенительной обработки.

В пятницу, 24 декабря, из-за обильного снегопада в Петербурге рейсы в Пулково массово задерживаются. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным, на вылет задерживаются 14 рейсов. Время задержки составляет несколько часов, среди них такие города: Казань, Калининград, Краснодар, Москва, Ростов, Уфа, Хельсинки и Якутск.

Как рассказали пассажиры, образовалась очередь загруженных пассажирами бортов на проведение противообледенительной обработки.

Ранее авиакомпании получили допуски на летние чартерные и регулярные рейсы из Петербурга в ряд стран. В списке оказались шесть государств.

Фото: pexels