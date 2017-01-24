Из-за снежной погоды рейсы в Петербург массово задерживаются

В пятницу, 24 декабря, из-за обильного снегопада в Петербурге рейсы в Пулково массово задерживаются. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Согласно данным, на вылет задерживаются 14 рейсов. Время задержки составляет несколько часов, среди них такие города: Казань, Калининград, Краснодар, Москва, Ростов, Уфа, Хельсинки и Якутск.
Как рассказали пассажиры, образовалась очередь загруженных пассажирами бортов на проведение противообледенительной обработки.
Ранее авиакомпании получили допуски на летние чартерные и регулярные рейсы из Петербурга в ряд стран. В списке оказались шесть государств.
Фото: pexels
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